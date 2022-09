VIDEO | Entrenador de escuela secundaria recibe un balazo cuando intenta separar una pelea entre estudiantes

Un guardia que vigilaba junto al ataúd de la Reina Isabel II se desmayó y cayó de cabeza al suelo el miércoles por la noche mientras los dolientes presentaban sus respetos a la difunta reina mientras yacía en el Westminster Hall.

El guardia, vestido con un uniforme negro y sosteniendo un bastón, primero parece tropezar desde su posición en el podio elevado, llamado catafalco, donde se encuentra el ataúd de la Reina, muestra el video ahora viral.

Se baja de la plataforma brevemente después de balancearse inestablemente antes de volver a levantarse y asumir su posición. Momentos después, de repente cae hacia adelante, aterrizando de cara en el suelo mientras la multitud jadea audiblemente.

One of the Queen's guards has dramatically fainted in Westminster Hall, where Her Majesty is lying in state.



Shifts on the 24-hour vigil generally rotate every 20 minutes. #9News



MORE: https://t.co/SBZi2Pxwil pic.twitter.com/arMR38WlGo