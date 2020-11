VIDEO | Cae cadáver de carroza en marcha, intentan levantarlo y trabajador resbala

Con motivo del Día de Muertos en México ha despertado curiosidad la forma en que los narcotraficantes veneran sus difuntos, y en el estado de Sinaloa se encuentra uno de los cementerios más ostentosos del mundo en donde se encuentran muchos de los restos de familiares y propios capos más adinerados.

Muestra de ello es este video que recientemente comenzó a circular en redes sociales en donde se aprecia el lujo con el que son construidas los sitios en donde descansan por la eternidad personas que han sido relacionadas con el crimen organizado.

Ustedes creerían que es un fraccionamiento nice… pero no! Es un panteón de Sinaloa pic.twitter.com/thnyQRsdr1 — People (@maroldovar) October 27, 2020

El lugar incluso es comparado con un fraccionamiento pero no es nada más que un sitio en donde no habita nada más que huesos, cenizas o restos embalsamados.

A decir de distintos reportes, el valor del lugar donde descansan los restos de algunos narcos supera el millón de dólares, pues algunas hasta tienen aire acondicionado, baños, vigilancia las 24 horas y múltiples habitaciones.

En esta temporada suele abarrotarse con visitantes pero a consecuencia de las restricciones por coronavirus o COVID-19 se espera que sean menos las personas que acudan a visitar a sus muertos, y no porque respeten las peticiones de las autoridades, si no porque si no le tienen miedo a la ley, sí al peligroso virus que ha cobrado la vida de miles de personas alrededor del mundo.