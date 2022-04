“Ven pronto, por favor ayúdame porque me acaba de disparar”: El último mensaje enviado por joven que fue asesinada a tiros por su pareja

El pasado 6 de abril, por la madrugada, una joven mujer de 23 años que radicaba en San Antonio, Texas, llamada Stephanie García, fue asesinada al ser atacada por un arma de fuego por su pareja, convirtiéndose así en una víctima más de violencia intrafamiliar en Estados Unidos.

Según informó Univision 41, antes de morir, Stephanie le habría enviado un mensaje a su madre para pedirle ayuda; sin embargo, nada pudieron hacer para salvarle la vida.

“Ella le habló a la 1:24 am o a la 1:20 am… ella (Stephanie) habló pidiéndole ayuda a su mamá. Primero le dijo: ¡’Mami! y ella (la madre) luego se altera porque es la madrugada y le dice: ‘Stephanie, ¿estás bien hija?’, Sí mami, estoy bien, no te alteres, no te asustes, pero necesito tu ayuda”, detalló la abuela de la chica, un mujer llamada María Gaitán.

“Ven pronto, por favor ayúdame porque me acaba de disparar y estoy herida de una pierda y estoy sangrando mucho. Mami, háblale a la ambulancia, háblale a la policía para que venga a ayudarme”, habría dicho Stephanie antes de morir.

La abuela indicó que la situación para salvar a su nieta se complicó porque su hija no pudo proporcionar la información exacta sobre la dirección en la que se encontraba la chica, aunque ellas sí sabían cómo llegar hasta el domicilio.

La víctima habría mantenido una relación de varios años con su agresor

Gaitán, la abuela de García, indicó que su nieta tenía ya una relación de 4 años con el hombre que acabó con su vida e incluso, que en muchas ocasiones, su familia notó que tenía diversas lesiones físicas.

“No tengan miedo si las amenazan. Sálganse y pidan ayuda. Yo se que hay mucha ayuda para las mujeres que tienen problemas domésticos”, recalcó la señora María, para que otras mujeres, en situaciones similares de maltrato físico y verbal, actúen antes de que el agresor acabe con sus vidas, como lo hizo este hombre con su nieta.

“Tan joven y tan hermosa mi niña… y luego como la golpeó y lo que él le hizo en sus brazos, es sus piernas, en el estómago. No era un balazo, eran cinco los que tenía, creo”, sentenció.

Luego de varios días de investigación, se supo también que Stephanie, además de comunicarse con su madre, luego de haber sido herida de bala, habría llamado a las autoridades locales para pedir ayuda; sin embargo, por alguna situación desconocida, la comunicación con la operadora se cayó.

También se sabe que quien atendió su llamada intentó ponerse en contacto con ella llamado en repetidas ocasiones al número desde el que ella llamó, pero un hombre les respondió y les aseguró que la mataría y luego, él “se metería un disparo”.

Las autoridades llegaron a la casa minutos más tarde, donde encontraron a la mujer herida de bala y al hombre muerto. Aunque a Stephanie la trasladaron a un hospital, no logró sobrevivir.

Las autoridades dijeron que este caso fue un aparente asesinato-suicidio, relacionado con violencia doméstica.