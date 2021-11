Vecino descubrió gusanos que caían a su apartamento; eran de dos cuerpos en descomposición

Un vecino de El Bronx descubrió gusanos cayendo a su apartamento, pero al reportar el incidente la indagatoria llevó a descubrir dos cuerpos en descomposición.

Según reportes de la Policía de Nueva York, los cuerpos de un hombre y una mujer fueron descubiertos dentro de su apartamento el sábado por la tarde.

Todavía no hay muchos detalles de cómo pudieron morir, pero un primer informe indica que se encontró un arma de fuego junto al hombre de 40 años, por lo que sospechan que fue un asesinato-suicidio, indicó The New York Post.

Los hechos ocurrieron en el 2390 de la avenida Creston, a donde el sábado por la tarde, los los investigadores del NYDP encontraron la terrible escena. Las personas pudieron haber muerto hace dos semanas, se indicó.

El Post agrega que la mujer, de 29 años, fue encontrada en el sofá y el hombre cerca de ella en el piso, por ello las autoridades siguen la teoría del asesinato-suicidio.

Uno de los vecinos reconoció que hace varios días se escucharon sonidos como de disparos, pero nadie reportó el incidente a las autoridades.

El NYPD indicó que hay dos denuncias vinculadas a la dirección donde se encontraron los cuerpos, pero no se precisó si por violencia doméstica o qué motivo.

Por el momento se desconoce la relación entre el hombre y la mujer y la autopsia está en proceso para confirmar la causa de muerte.