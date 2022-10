Una influencer se queja en Twitter por viajar entre dos obesos y la aerolínea la recompensa por la mala experiencia￼￼

Sydney Watson, la influencer que hizo pública la pésima experiencia que tuvo al volar durante tres horas entre dos personas obesas, fue recompensada por American Airlines, luego de que su relato se hiciera viral en redes sociales.

A través de Twitter, Watson publicó un par de fotos en las que mostraba a las personas sentadas junto a ella. «Estoy literalmente encajada entre dos personas obesas en mi vuelo. Esto es inaceptable y no es correcto. Si los gordos quieren ser gordos, bien. Pero es algo totalmente distinto cuando encajan las gorduras de sus brazos en mi cuerpo por tres horas», comentó.

I am currently – literally – WEDGED between two OBESE people on my flight.



This is absolutely NOT acceptable or okay. If fat people want to be fat, fine. But it is something else entirely when I'm stuck between you, with your arm rolls on my body, for 3 hours. pic.twitter.com/9uIqcpJO8I