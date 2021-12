Un hombre buscaba cuernos de ciervo en un bosque y encuentra los restos de un luchador de MMA desaparecido hace casi 2 años

Una mujer en Turquía causó polémica, luego de que dos años después de que su novio la atacó y desfiguró su rostro con ácido, ella decidiera contraer matrimonio con él, pues “está enamorada”.

Se trata de Berfin Ozek, una joven de 20 años de edad que acaba de casarse con Casmin Ozan Celtik, de 23 años, el hombre que le roció una sustancia química en su rostro tras sostener una fuerte discusión.

La pareja había discutido, por lo que Berfin decidió terminar la relación, no obstante, no le agradó la idea a Casmin, por lo que le roció ácido en la cara gritándole “si no puedo tenerte, nadie podrá”.

Por este ataque con ácido, la joven quedó parcialmente ciega, al perder el 70 por ciento de la visión en un ojo, mientras que su rostro quedó desfigurado.

En ese entonces, Berfin hizo la denuncia correspondiente con la policía, por lo que las autoridades lo buscaron y capturaron para que respondiera por esos hechos de violencia.

Sin embargo, él la “bombardeó” amorosamente con mensajes de reconciliación y le pidió perdón, a lo que ella cedió y decidió retirar incluso la demanda en su contra.

La joven cuando retiró la denuncia indicó que “nos hemos escrito muchas cartas el uno al otro. Me he entregado a él. Lo amo mucho, y él me ama mucho”, sin embargo, muchas personas que se enteraron del caso comenzaron a criticarla y le exigieron que continuara con la denuncia.

Cabe mencionar que, Casmin recibió una sentencia de 13 años de cárcel, sin embargo, ante la situación del coronavirus y con las nuevas normativas, se le puso en libertad condicional, lo que aprovechó para inmediatamente contraer matrimonio con Berfin, quien aceptó y lo hizo.

La familia de la joven con el rostro desfigurado, como era de esperarse, reaccionó con enojo, pues no aceptan dicha relación y criticaron al sistema de seguridad que lo puso en libertad, a pesar del grotesco crimen cometido.

Finalmente, el afligido padre de la joven indicó que “se casó sin que lo supiéramos. He luchado por ella durante años y ahora todo esto ha sido en vano”.