Sujeto denuncia y pide el divorcio a su esposa por no bañarse a diario

¿Qué cosas pueden llevar a que una pareja se decante por el divorcio? Seguro que la pregunta tiene múltiples respuestas; sin embargo las más comunes son: infidelidad, violencia en la relación, falta de compromiso así como el poco entendimiento.

Pero un hombre originario de la localidad de Aligarh, Uttar Pradesh, en la India, se ha vuelto noticia debido al motivo por los cuales ha demandado a su esposa y le ha pedido el divorcio, el cual para muchos resulta un tanto insólito.

De acuerdo a información dada por el diario argentino Clarín, un hombre, cuya identidad no fue revelada, le dijo a su esposa que quería divorciarse de ella ya que no toleraba que no se bañara a diario.

Sin embargo, la cosa se complicó porque la mujer acudió a la Célula de Protección de Mujeres, un organismo que se encarga de dar protección a todas las damas en aquel país, para poner una queja en contra del esposo, asegurando que este habría recurrido a un antiguo recurso musulmán que refiere que un marido puede divorciarse de manera instantánea si dice 3 veces la palabra “talaq” o “me divorcio”, es decir un “triple talaq”.

“El hombre, durante el asesoramiento, nos dijo repetida y firmemente que quiere terminar los términos con la mujer. También nos dio una solicitud para que lo ayudemos a divorciarse de su esposa, ya que ella no se baña todos los días. El hombre en su petición declaró que todos los días comenzaba una disputa verbal entre el dúo después de que él le pedía a su esposa que se bañara”, comentó la consejera de dicho organismo que está llevando el caso.

“Estamos tratando de aconsejar al hombre de que no rompa su matrimonio con su esposa, ya que es un problema menor y que puede resolverse. También estamos tratando de hacerle entender que su divorcio también puede afectar la crianza de su hijo”, sentenció la consejera, quien aseguró se compromete a tratar de salvar esta relación.