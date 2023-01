Salvadoreño muere congelado tras salir a buscar empleo en Baltimore, Maryland

La vicepresidenta Kamala Harris llegó afuera del Star Ballroom Dance Studio en Monterey Park el miércoles por la noche y se detuvo para ver los nombres y las fotografías de cada una de las víctimas que murieron en el tiroteo masivo del sábado, antes de colocar un ramo de flores frente al monumento.

Harris dijo que la nación está de luto por la pérdida de las 11 personas muertas y otras 9 que resultaron heridas, al tiempo que abogó por leyes de control de armas más estrictas.

La comunidad está realizando vigilancias cada noche desde el tiroteo masivo que ha unido a personas de diferentes orígenes para comenzar a recuperarse tras el terrible suceso.

Harris visitó Star Dance Studio para llorar la pérdida de las víctimas del tiroteo en Monterey Park, expresando las “más profundas condolencias y pesares de la administración por lo violento, trágico e inútil que sucedió” allí.

La vicepresidenta Harris dijo: “Hoy visité Monterey Park para presentar mis respetos y honrar a aquellos cuyas vidas fueron arrebatadas demasiado pronto. Esta violencia armada sin sentido exige acción. POTUS y yo hemos pedido al Congreso que proteja a los estadounidenses y renueve la prohibición de armas de asalto y cargadores de alta capacidad”.

Today, I visited Monterey Park to pay my respects and honor those whose lives were taken too soon.



This senseless gun violence demands action. @POTUS and I have called on Congress to protect Americans and renew the ban on assault weapons and high-capacity magazines. pic.twitter.com/Vb1VJXj9b5