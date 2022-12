Policía retirado le quita la vida a su ex novia y luego se suicida en Nueva Jersey

William Beattie, policía retirado de Nueva Jersey, irrumpió en la casa de su ex novia Erin Gatier y la mató a tiros antes de suicidarse, según informó la fiscalía.

Ambos tenían 47 años. El asesinato-suicidio se reportó el pasado lunes cuando las autoridades encontraron ambos cuerpos dentro de la casa de Gatier, madre de dos hijos, durante un control de asistencia social, dijo la oficina del fiscal del condado Gloucester.

Beattie ingresó a la casa en el sur de Jersey, informó Press of Atlantic City. Un compañero de trabajo de Gatier de hace varios años dijo que según la víctima Beattie era un hombre problemático.

“Ella me admitió que él era problemático, que era una persona muy controladora y que no la dejaba hablar con nadie que él pensara que podría ser una especie de amenaza para él”, mencionó el ex compañero de trabajo Matt Greenberg, de Pensilvania. “Fue una relación abusiva, no física, sino mentalmente”.

Beattie tuvo que retirarse de la fuerza policial hace más de una década debido a una “discapacidad accidental”, según indicaron los registros estatales.

“Erin dejó atrás a dos hermosos niños que tienen la tarea de decisiones y gastos impensables”, indicó una página de GoFundMe iniciada por amigos buscando recaudar dinero para los costos del funeral de Gatier.

En un caso similar, a mediados del mes pasado una oficial de policía fuera de servicio en Greece, Nueva York le disparó fatalmente a una mujer hispana de 27 años, hirió a otra y luego se baleó a sí misma.

Y en mayo el “Día de las Madres” un policía del Departamento de Policía de Nueva York de 36 años le disparó fatalmente a un joven que sospechaba estaba teniendo una aventura con su esposa y luego se suicidó en Wallkill, condado Orange de Nueva York.