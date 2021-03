Pleito de pareja en la playa termina en una verdadera batalla campal

Una pareja protagonizó una bochornosa discusión que terminó en una verdadera batalla campal en las playas de Acapulco, en Guerrero. ¿La razón? Una chancla y mala puntería.

A través de varias historias en Instagram que ya se hicieron virales, un usuario compartió el momento amenizado con música de Whitney Houston, que minutos después se convertiría en El Recuento de los Daños en voz de Gloria Trevi.

Todo inició cuando la pareja comenzó a discutir con gritos e insultos, sin importar que otras personas se encontraran a su alrededor disfrutando del sol. La pelea verbal entre ambos provocó que la mujer le lanzara una chancla al hombre, sin imaginar que su puntería sería tan mala que le caería a una chica cercana a la zona de conflicto.

Y con el clásico sonidito de Tik Tok de “¡Oh no, oh no, oh no!”, el “objeto volador” fue motivo para que ambas mujeres se enfrentaran una a una. Pero ellas no fueron las únicas que figuraron en la pelea, sus aliados también recurrieron a la violencia física y verbal e incluso usaron las sillas de la zona de playa para defenderse.

Con el ritmo de Cepillín y hasta de Celine Dion, minutos más tarde ambas partes se levantaron con sus respectivos rasguños y moretones, se sacudieron la arena y, hasta quizás, debatieron quiénes iniciaron y ganaron la campal.

Algunos usuarios de redes sociales compararon este épico momento con la película de “La risa en vacaciones”, e hicieron comentarios como “Imagínate vivir en Suiza y perderse de esto”. Otros, aplaudieron la sana distancia que una paloma mantuvo de la pelea.