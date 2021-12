Omicron: Qué están haciendo los fabricantes de vacunas ante la aparición de esta variante del COVID

La identificación de una nueva variante de COVID que la Organización Mundial de la Salud (OMS) llamó Ómicron,, ha alertado y movilizado a una buena parte de la comunidad mundial. Las farmacéuticas no han sido la excepción: los fabricantes de vacunas ya están tomando cartas en el asunto ante la aparición de esta variante del virus SARS-CoV-2 y analizan si es necesario actualizar los biológicos.

Tanto Pfizer/BioNTech, como Moderna y Johnson & Johnson han manifestado sus iniciativas para investigar el impacto que Omicron podría tener en sus vacunas, y se preparan para tomar acciones en cuanto cuenten con mayor evidencia científica.

¿Por qué Omicron podría afectar a las vacunas existentes?

Los científicos están preocupados principalmente por el extenso número de mutaciones en el genoma de la variante Omicron: 32 de las aproximadamente 50 identificadas afectan a la proteína de pico del virus. La mayoría de las vacunas se dirigen precisamente a la estructura de esa proteína de pico para provocar la inmunidad que protege de la enfermedad grave o la muerte.

Los cambios en la proteína de pico del virus podrían dificultar que nuestro sistema inmunológico reconozca el virus presente en las vacunas, del que por cierto sólo utilizan pequeñas partes o secuencias genéticas y no el virus completo.

Hasta el momento no se ha comprobado que Omicron afecte la inmunidad causada por las vacunas, pues se requieren observaciones y pruebas adicionales. Sin embargo, las farmacéuticas ya han comenzado a tomar cartas en el asunto.

Pfizer/BioNTech

El biológico desarrollado por Pfizer/BioNTech está basado en la tecnología de ARN mensajero y consta de dos dosis. Ambas farmacéuticas informaron que realizan ya experimentos con sangre de personas que recibieron dos o tres dosis de su vacuna para observar si los anticuerpos presentes en el plasma son capaces de inactivar Omicron y en qué medida. Sus pruebas se extenderán por al menos dos semanas.

“Creemos que es probable que la gente tenga una protección sustancial contra la enfermedad grave causada por Omicron”, le dijo a Reuters Ugur Sahin, director ejecutivo y cofundador de BioNTech. “En mi opinión, no hay razón para estar particularmente preocupado. Lo único que me preocupa en este momento es el hecho de que hay personas que no han sido vacunadas en absoluto“, agregó.

Moderna

Por su parte, Moderna informó en un comunicado que analiza la posibilidad de que una dosis de refuerzo ofrezca protección adicional contra la variante Omicron. También se trata de una vacuna de ARN mensajero que consta de dos dosis.

La farmacéutica investiga ya en un estudio con adultos sanos los efectos de una dosis más alta de refuerzo de su vacuna para determinar si protegería mejor contra Omicron y si es segura. También trabaja un refuerzo multivalente, es decir, que incluye información de varias mutaciones del virus, entre ellas varias de las presentes en Omicron, Beta y Delta. Adicionalmente está desarrollando un refuerzo específicamente para combatir Omicron. Todos estos esfuerzos requieren todavía de varias semanas para comprobar su seguridad y su eficacia.

Johnson & Johnson

Un comunicado de Johnson & Johnson informó que la farmacéutica evalúa la efectividad de su vacuna, que consta de una sola dosis, contra la nueva variante Omicron. Para ello está analizando el suero sanguíneo de personas que recibieron su biológico con el fin de buscar una forma de neutralizar la nueva variante. Además, al igual que Moderna, está desarrollando una vacuna específica contra ella.