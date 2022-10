Nueve heridos tras choque entre un camión y un tren urbano en Nueva York

Un tren suburbano MTA Metro-North de Nueva York chocó ayer contra un camión remolque cuyo operador había conducido a un cruce ferroviario después de abandonar la escena de un accidente anterior, dijeron las autoridades de tránsito.

Milagrosamente sólo nueve personas, todas pasajeros del tren, sufrieron heridas leves, a pesar de la dramática escena. El camión remolque estuvo involucrado en un choque con otro vehículo cerca de los rieles de Metro-North Railroad en Waterbury ayer a media mañana, dijeron funcionarios de la Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA).

Minor Injuries Reported After Train, Truck Collide in Waterbury: PD – NBC Connecticut https://t.co/okB4bl92eD

El conductor del camión remolque luego manejó una corta distancia hasta un cruce de ferrocarril y se detuvo en el camino del tren de las 10:45 a.m. en ruta de Waterbury a Bridgeport, dijo la policía de MTA en un comunicado de prensa.

El operador notó que las puertas del cruce bajaban porque se aproximaba el tren y trató de apartarse, pero no pudo despejar el cruce y evitar el impacto, dijo la policía de la MTA.

Alrededor de 30 pasajeros estaban a bordo del tren y nueve reportaron heridas menores que fueron evaluadas en el lugar, dijo la policía. El conductor del camión se negó a recibir atención médica y recibió una multa por detenerse en un cruce de ferrocarril.

Ningún miembro de la tripulación del tren resultó herido y la unidad sufrió daños menores, informó NBC News. Los equipos ferroviarios trabajaron para desalojar el camión de debajo del tren y restablecer el servicio en el área, dijo la presidenta de Metro-North, Catherine Rinaldi. Se proporcionaron autobuses para los pasajeros en las estaciones afectadas, agregó.

9 injured after Metro-North train hits car then tractor in Connecticut https://t.co/af5SH2fQab pic.twitter.com/X7uTRNuX4p