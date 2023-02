Mujer fue hallada muerta en clóset con bolsa en la cabeza en edificio comunitario

Una mujer de 38 años fue encontrada ayer muerta en el armario de un centro comunitario en Brooklyn con una bolsa en la cabeza y la policía de Nueva York (NYPD) está investigando el caso como “sospechoso”.

La mujer fue encontrada inconsciente y sin respirar en el “Housing Works East New York Health Center” alrededor de las 10:30 a.m. del lunes, dijo la policía.

“Lo consideramos sospechoso”, dijo un portavoz de la policía de Nueva York sobre la muerte de la mujer no identificada, sin dar más detalles.

La Oficina del Médico Forense de la Ciudad debe determinar la causa y momento de la muerte. Al momento no hubo más información disponible, reportó New York Post.

“Housing Works East New York Health Center es parte de una comunidad de curación de personas que viven y están afectadas con el VIH/SIDA. Nuestra misión es poner fin a la doble crisis de personas sin hogar y SIDA a través de la provisión de servicios que salvan vidas. Nuestro equipo calificado de médicos y enfermeras está aquí para brindarle la mejor atención de calidad. Nuestro centro está diseñado para brindar atención médica de alta calidad en un entorno limpio y seguro”, dice la organización según su página oficial.

