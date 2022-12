Millones de mexicanos festejan a la Virgen en la Basílica de Guadalupe

Un extraño golpeó brutalmente a un hombre, fracturándole el rostro en varios lugares, en un ataque no provocado en una calle de Manhattan, dio a conocer la policía de Nueva York el sábado.

La víctima se encontraba en Avenue of the Americas en las cercanías de W. 25th St, en Flaitron a las 2:30 de la madrugada del 27 de noviembre cuando el sospechoso no identificado lo agredió “sin ninguna conversación previa o provocación”, declararon las autoridades.

Golpeó al hombre de 20 años en el rostro en varias ocasiones antes de huir del sitio corriendo.

Pese a las fracturas faciales, la joven víctima se fue a casa en lugar de ser tratado en un centro asistencial para recibir tratamiento, expresaron los agentes. Horas después se dirigió a un hospital donde fue atendido y dado de alta.

Las autoridades neoyorquinas publicaron imágenes de una cámara de vigilancia del atacante con la esperanza de que alguien lo pueda reconocer.

Es descrito como un sujeto de tez clara, de unos 20 años aproximadamente, 6 pies 1 pulgada y 195 libras, de constitución media, cabello corto, oscuro y rizado.

Fue visto por última vez con una chaqueta de color azul, pantalones caqui y zapatillas blancas.

