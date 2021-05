Manifestantes bloquean a una ambulancia y la bebé que llevaba muere (VIDEO)

Colombia-. Una menor de edad que estaba siendo trasladada en una ambulancia desde Buenaventura hacia Cali, falleció durante la madrugada debido al cierre de la vía que une a las 2 entidades.

Dicho bloqueo, ocurrió a raíz de las protestas desatadas desde hace casi un mes en el país, en contra del Gobierno de turno. “Los manifestantes, no solamente obstruyeron el paso de la unidad, sino que además impidieron el regreso de los profesionales a su puesto en Buenaventura”, declaró María Cristina Lesmes, Secretaria Regional de Salud.

Los hechos fueron registrados en video, por una de las doctoras que acompañó a la recién nacida y a sus padres en la ambulancia.

“La bebé acaba de fallecer debido a que en La Delfina no nos dejaron pasar; intentamos reanimarla, pero no respondió. Los señores del paro nos decían que hiciéramos transbordo, no podíamos hacerlo debido a que la menor venía intubada”, relató la mujer.

Según su testimonio, el transporte fue atacado con explosivos y gases lacrimógenos durante su intento por trasladar a la menor; sin que pudieran hacer más, tuvieron que retroceder y retirarse del lugar.

La Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, contaron al menos 42 muertos desde el 28 de abril, 15 en relación directa con las protestas y 11 en proceso de verificación.