Los resultados de una encuesta revela que el presidente Biden baja su popularidad

A través de sus redes sociales, una joven universitaria denunció que fue víctima de acoso sexual de parte de un hombre armado, a bordo de una camioneta, en las afueras del Tecnológico de Monterrey, México.

Se identificó a la ofendida con el usuario de Instagram @2cute2payrent, quien divulgó el hecho mediante sus historias en dicha plataforma.

De acuerdo con el relato de la universitaria, iba camino al campus de su centro de estudio, cuando un joven, que presuntamente también es estudiante y conducía una camioneta negra se le acercó para “pedirle instrucciones”.

Mientras ella estaba brindándole su ayuda, el agresor le mostró sus genitales y un arma, además de comenzar a hostigarla para hacer que ella que se subiera al vehículo.

“Se me acerca y me empieza como a pedir instrucciones y yo se las doy, súper inocente, y de la nada se saca su aparato reproductor tiene como un arma y me empieza a decir que me suba y me empieza a hostigar”, relató la joven entre lágrimas.

“Me preocupa que ese vato siga afuera y se lo haga a una niña chiquita y no tenga cómo responder”, afirmó.

La universitaria agregó que afortunadamente pudo huir y logró tomar algunas fotografías al automóvil del atacante, quien se dio a la fuga con rumbo desconocido.