La calma vuelve a Gaza e Israel tras intensos ataques

El youtuber que admitió haber estrellado una avioneta en California para obtener más “views” (reproducciones) en su cuenta se enfrenta a una pena máxima de 20 años de cárcel.

En un comunicado de prensa esta semana, la Oficina del Fiscal del Distrito Central de California informó que Trevor Jacob, de 29 años, admitió responsabilidad en los hechos como parte de un acuerdo en la corte de Los Ángeles.

Jacob se declaró culpable de un cargo de destrucción y ocultamiento con el intento de obstruir una investigación federal.

En un video el 23 de diciembre de 2021 titulado “Estrellé mi avión”, se ve desde que el hombre despega del aeropuerto de Lompoc en su Taylorcraft BL-65 hasta que salta del avión y abre su paracaídas, mientras el avión se estrella en las montañas del bosque nacional Los Padres.

El video había sido grabado un mes antes. Hasta el jueves, el video de 13 minutos alcanzaba las 3 millones de vistas.

Después de que la avioneta de un solo motor se estrellara, el youtuber declaró a The New York Times que no había sido intencional. “Alegremente digo que no estrellé mi avioneta a propósito para ganar vistas en YouTube“, aseguró.

La investigación arrojó que Jacob había tratado de usar el video para conseguir un patrocinio con una compañía que fabrica carteras para hombres, cuyo nombre se desconoce.

“El acusado trató de ganar dinero promoviendo la cartera en el video, que muestra, entre otras cosas, al acusado saltando de la avioneta y la aeronave descendiendo hasta estrellarse”, indicó la Fiscalía.

Adicional, en un correo electrónico a un investigador de la Administración Federal de la Aviación (FAA) un mes después del suceso, Jacob mintió al decir que no sabía dónde se encontraban los restos de la avioneta.

Semanas antes, este había acudido a la escena con personal de una compañía de helicópteros para levantar los restos de la aeronave y colocarlos en un remolque. Posteriormente, el hombre los trasladó al hangar que usaba en la referida ciudad donde los cortó y botó. Otra mentira del piloto fue que había experimentado una pérdida total de fuerza en la aeronave 35 minutos después del despegue, por lo que se lanzó en paracaídas ya que no pudo identificar un lugar seguro para aterrizar.

