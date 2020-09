Hombre se logra curar del VIH, pero ahora padece de cáncer terminal

Timothy Ray Brown se hizo conocido en Estados Unidos y el mundo entero por ser la primera persona en curarse del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en el 2008.

Lamentablemente, la alegría duró poco, pues el estadounidense ha revelado que ha sido diagnosticado con un cáncer en fase terminal.

En una entrevista afirmó que el cáncer llegó a su vida en el 2006 y los doctores determinaron que tenía leucemia. Para ese momento, él ya padecía del VIH, virus que contrajo cuando vivía en la capital alemana de Berlín, en 1995.

No obstante, recibió ayuda de su médico, de la Universidad de Berlín, quien le realizó un trasplante de células madre de un donante con una mutación genética rara que le generaba resistencia natural al VIH, cuyo tratamiento tenía como finalidad acabar con el virus y la enfermedad.

Fueron en total dos trasplantes, unas intervenciones peligrosas, para lograr vencer a ambas enfermedades. En 2008, Timothy Ray Brown, conocido también como “el paciente de Berlín”, se hizo conocido a nivel mundial por vencer al cáncer y al VIH.

En 2010 hizo público su identidad y desde entonces se convirtió en una personalidad conocida en el mundo. “Soy la prueba viva de que puede haber una cura para el sida”, indicó a la agencia AFP en 2012.

El cáncer volvió a aparecer en su vida

Timothy Ray Brown reveló que el maligno cáncer regreso el año pasado y se ha extendido por casi todo su organismo, de modo que necesita cuidados paliativos en Palm Springs, California, estado donde reside en la actualidad, así lo confirmó en entrevista con AP publicada este sábado 26 de setiembre.

“Timothy no muere por el VIH, que no haya dudas. El VIH no ha sido detectado en su sangre desde que se curó. Se fue. Ahora es la leucemia. Dios mío, odio el cáncer”, afirmó la pareja de Timothy, Tim Hoeffgen.

“El método del trasplante de células madre no se considera una forma de tratamiento realizable debido a los riesgos que implica: para poder llevarla a cabo se debe suprimir el sistema inmunitario del receptor con quimioterapia para ‘sustituirlo’ por el del donante. Además, los tratamientos antirretrovirales permiten hoy que los contagiados por el VIH puedan vivir con normalidad”, informa el medio La República.

Cabe resaltar que Timothy Ray Brown junto a Adam Castillejo son los únicos pacientes curados de VIH bajo el trasplante de células madre, y este último venció el virus en marzo en 2019.