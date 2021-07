Hombre es encarcelado por no informar a sus parejas que tenia VIH

Un hombre en Florida que tuvo relaciones sexuales con múltiples mujeres a las que no les dijo que era HIV positivo fue sentenciado a dos años en prisión.

Gentry Burns, de 27, y residente en Port Orange, hizo una declaración de no me opongo el jueves a un cargo de no informar de la infección por VIH a parejas sexuales. Otros dos cargos bajo el mismo delito fueron desestimados, según el reporte de WESH.

Al menos dos mujeres fueron diagnosticadas con el virus luego de salir con Burns.

Burns, quien fue arrestado luego de que una exnovia contactara a las autoridades, también fue sentenciado a 12 meses de probatoria cuando salga de prisión.

Una exnovia desenmascaró a Burns

La investigación contra el convicto inició en octubre de 2019 cuando su expareja le dijo a las autoridades que creía que se había contagiado con la enfermedad de transmisión sexual cuando salía con Burns en 2013.

“La víctima ha estado contactando a otras mujeres que estaban saliendo con Burns para advertirles”, indicó la Oficina del Alguacil del Condado Volusia. “Ella además le proveyó a los detectives los nombres de las otras mujeres que Burns pudo haber infectado”.

Las autoridades luego descubrieron que Burns — que fue diagnosticado con el virus en enero del 2014 — había tenido sexo con tres mujeres sin notificarles sobre su situación de salud. Una de estas fue diagnosticada con VIH en 2017 luego de compartir con Burns un año antes.

“Se cree que Gentry Burns viajó extensamente por la Costa Este de los Estados Unidos y pudo haber tenido contacto con víctimas adicionales en otros estados”, indicó la oficina del alguacil.

21 estados, incluyendo Florida, tienen leyes que le requieren a la gente con VIH que saben que sufren la enfermedad a informarle de la misma a sus parejas sexuales. En algunos demarcaciones, los que no cumplan estas disposiciones se exponen hasta a una vida en prisión de resultar convictos.

Según la información que manejan los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), aproximadamente, 1.2 millones de personas en EE.UU. tienen VIH, y un 13% de esta población desconoce que está contagiada.