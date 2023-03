Hombre encuentra un valioso diamante durante una visita a un parque estatal de Arkansas

Autoridades del condado de Pike, Arkansas, dieron a conocer que hace unos días, mientras buscaba alguna gema preciosa escondida entre la tierra, David Anderson, visitante frecuente del Parque Estatal Crater of the Diamonds, desenterró un diamante de 3.29 quilates.

De esta manera, el sujeto residente de la ciudad de Murfreesboro, descubrió el diamante más grande encontrado en el parque desde septiembre de 2021.

De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por el departamento de parques de Arkansas, en un inicio David Anderson le restó crédito a la pureza del mineral que tenía entre los dedos.

“Al principio pensé que era cuarzo, pero me preguntaba por qué era tan brillante, pero una vez que lo recogí, me di cuenta de que se trataba de un diamante”, expresó.

Desde que este sujeto comenzó a explorar en los terrenos del parque, en 2007, ha logrado encontrar más de 400 gemas preciosas, pero ninguna tan grande como su nuevo diamante marrón, al cual nombró “BUD”, acrónimo de Big, Ugly Diamond (Diamante grande y feo).

