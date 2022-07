Fugitiva estadounidense capturada en Costa Rica engañó a pretendiente y hasta usó el nombre falso de “Ari Martin”

El congresista Joaquin Castro dio a conocer a través de sus redes sociales que los 11 inmigrantes que sobrevivieron a la tragedia del tráiler en Texas en el que murieron 53 personas podrían quedarse en el país de manera legal.

“(El Departamento de Seguridad Nacional) está investigando la aplicabilidad potencial de las visas T y U para los sobrevivientes. Estas visas brindan a las víctimas de la trata de personas y otros delitos protección contra la deportación y ayudan a las fuerzas del orden público a procesar a los responsables”, dijo en el congresista de San Antonio, Texas, Joaquín Castro a través de su cuenta de Twitter.

This morning, I joined my colleagues in the @HispanicCaucus to speak with @SecMayorkas about what DHS is doing to help the victims of the human smuggling tragedy in San Antonio and their families. (1/3)