Francia dice adiós a la venta de frutas y verduras empacadas en plástico

Un bebé fue abandonado en una caja de cartón en Alaska, junto con una nota de su desesperada madre, donde aseguró que no podía permitirse alimentar a su bebé.

La policía estatal de Alaska respondió al informe de un bebé abandonado hallado alrededor de las 2 de la tarde en la víspera de Año Nuevo, según confirmaron las autoridades en un comunicado.

El bebé fue encontrado por la residente de Fairbanks, Roxy Lane, quien publicó un video en las redes sociales donde muestra la nota de la madre y al bebé, que estaba envuelto en mantas.

“¡¡¡Por favor, ayúdame!!!”, comenzaba la nota. “Nací hoy el 31 de diciembre de 2021 a las 6 am. Nací con 12 semanas de anticipación. Mi mamá tenía 28 semanas cuando me tuvo. Mis padres y abuelos no tienen comida ni dinero para criarme. NUNCA quisieron hacerme esto”, continuaba la nota.

“Mi mamá está muy triste por hacer esto. Por favor, llévame y búscame una FAMILIA AMANTE. Mis padres están suplicando a quien me encuentre. Mi nombre es Teshawn”, concluyó la nota.

El pequeño Teshawn fue abandonado por su madre. (Foto: Facebook)

Los servicios de emergencias médicas llevaron al bebé a un hospital local y “se encontró que estaba en buen estado de salud”, según la policía estatal.

Roxy Lane escribió en la publicación que había encontrado al bebé en una caja de cartón cerca de una fila de buzones de correo junto a su casa.

“He estado procesando mis sentimientos todo el día y analizando todos los diferentes escenarios y razones, con mi novio y mi familia, de por qué podría haber sucedido algo como esto”, escribió, sugiriendo que los padres eran jóvenes y desconocían la ley de refugio seguro en Alaska, por la cual los padres pueden entregar a sus hijos no deseados en un hospital, iglesia, policía o estación de bomberos local.

Lane le suplicó a cualquiera que conociera a la madre que se acercara, ya que ella podría necesitar atención médica o “podría estar en una situación desesperada, sintiéndose abandonada”.