FOTOS – VIDEO | Deslizamiento de tierra deja 14 muertos, 3 de ellos son niños en Colombia

La infección por la variante ómicron de la COVID-19, aunque puede producir sintomatología leve, no debe subestimarse señala la Organización Panamericana de la Salud (OPS), debido a que puede provocar complicaciones graves de salud y la muerte para grupos poblacionales vulnerables.

«Ómicron no es un resfrío común. La enfermedad causada por ómicron puede ser leve o grave. La enfermedad causada por ómicron puede ser leve o grave. Para algunas personas, los síntomas pueden incluso provocar la muerte», indicó la OPS en Twitter.

Los síntomas que una persona puede padecer a causa de ómicron son elevaciones de temperatura entre 37 ° y 38 ° grados centígrados, procesos diarreicos, dolor de cuerpo generalizado y dolor de garganta, según ha detallado el ministro de Salud, Francisco Alabi, en ocasiones anteriores.

Por su parte, el Dr. Carlos Ortega, del laboratorio de Virología de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador (UES), exhortó a la población a prevenir cualquier complicación por la COVID-19 y en específico por ómicron, ya que esta variante puede provocar la muerte tal como lo afirma la OPS.

«La gente debe entender que, aunque se diga que la variante ómicron causa un cuadro más leve, siempre existe la posibilidad que la persona, sus familiares, sus abuelos, sus padres se puedan complicar y comprometer su vida. Una forma de tratar de prevenir, y digo tratar porque no es al 100 %, esa complicación es la vacuna», indicó Ortega.

A la fecha, más de 10 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 han sido aplicadas a escala nacional; sin embargo, las personas que aún no se han vacunado, deben acudir a los diferentes centros de vacunación para recibir las dosis respectivas del biológico.

El Dr. Ortega enfatizó que la vacunación es la principal forma para evitar mayores afecciones provocadas por el virus, sobre todo, cuando existe incrementos de contagios por ómicron, ya que en la medida que se incrementan los casos, las personas que no están vacunadas pueden complicarse, tal como ocurre con otras enfermedades como la influenza cuando las personas no se vacunan oportunamente.

«Cuando se vienen los brotes epidémicos de influenza siempre hay fallecimientos, con esto no justifico que es normal que haya fallecimientos, pero lo que quiero decir es que siempre va a existir personas que se pueden complicar. ¿Quiénes son los que se complican tanto con COVID-19 como con influenza? Aquellos que no han recibido la vacuna tiene más posibilidades de complicarse. Al estar vacunados sí nos podemos enfermar, incluso, podríamos tener un cuadro bastante fuerte, pero es muy probable que la vacuna nos ayude a prevenir a no llegar a un estado crítico y que podamos comprometer nuestra vida», dijo el médico.

El experto en virología de la UES también agregó que se debe cumplir con los protocolos de bioseguridad para reducir el riesgo de reinfecciones por la nueva variante, ya que las personas que han padecido la COVID-19 y han sido asintomáticos, las reinfecciones podrían provocar mayores afectaciones.

«Probablemente en otro proceso pueda infectarse otra vez con SARS-Cov2 y en ese momento sí presentar un cuadro leve, o incluso, que pueda ser un cuadro de mayores consecuencias, eso es algo que hemos visto durante la pandemia, personas que cursaron asintomáticos o que padecieron de COVID-19 y decían «ya no me va a pasar» y se volvían a reinfectar. Hay un grupo bien pequeño en la población que se ha detectado con cuadro asintomáticos hasta tres veces, pero son casos muy particulares; pero en general, siempre nos podemos reinfectar y en esa vez podemos cursar con una complicación. Debe de vacunarse, medidas de bioseguridad, y siempre las personas que están positivas estar pendientes de cómo va evolucionando y si el cuadro se va complicando, buscar la ayuda médica de manera inmediata», subrayó Ortega.