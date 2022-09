Fotos: Trasladan el ataúd de la reina Isabel II a la capital de Escocia

Como si se tratara de una película de acción, una mujer aprovechó su experiencia como enfermera para salvar la vida de un bebé en pleno vuelo.

Los hechos se registraron en un avión se dirigía a Florida cuando de un momento a otro unos padres alertaron a los encargados de la tripulación que algo raro ocurría con su bebé, pues comenzó a presentar dificultades para respirar a tal grado que se puso morada.

Inmediatamente la mujer que fue identificada como Tamara Panzino levantó la mano para ayudar a los papás con base en su preparación como enfermera, así lo dio a conocer el meteorólogo Ian Cassette, quien viajaba de Pittsburgh hacia Orlando cuando se presentó esta situación.

On my flight back from Pittsburgh to Orlando, a baby stopped breathing three rows ahead of me. Thankfully a nurse (Tamara Panzino) was able to get the baby to breathe again. (1) pic.twitter.com/6oDgFCG7FS