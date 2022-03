FOTOS | Padres de familia denuncia a una maestra por su provocativa forma de vestir en clases

Es verdad que el día de la boda es uno de los más especiales, por lo que los recuerdos que atesoren el momento se convierten en algo también muy relevante. Pero una novia que sufre movilidad limitada desde hace varios años reveló su molestia porque su suegra le pidió dejar su silla de ruedas para las fotos de la boda y así lucir mejor en las tomas.

“Estoy bastante molesta por esto, no mentiré, sentí que ella estaba actuando como si mi silla fuera algo para ocultar o peor, algo feo con la forma en que habló sobre cómo sería mejor para las fotos y se vería mejor”, escribió la mujer en el popular foro de Reddit. La respuesta que la novia dio a la petición de la madre de su prometido fue bastante elocuente: “Le dije que se metiera en sus jodidos asuntos y que yo haría lo que creyera mejor, y que como es mi boda y estoy pagando por el fotógrafo, yo decidiré cómo quiero lucir en mis fotos”.

La novia explicó que su boda se realizará en cuatro meses, y que tiene “algo de movilidad” sin la silla de ruedas, pero prefiere usarla para ahorrarse molestias y dolor al día siguiente. La suegra le dijo que se arrepentirá de mirar sus fotos de boda en silla de ruedas.

Obviamente, la respuesta de la novia enfureció a la suegra, que le calificó de susceptible e irrazonable. Posteriormente se quejó con su hijo del asunto, por lo que tuvo una discusión con su prometido: “Él me dijo que estoy siendo una ‘bridezilla’ con lo agresiva que he sido con su madre y que necesito ser menos sensible. Me dijo que puedo usar mi silla ese día, pero no puedo saltar al cuello de su madre de esa manera”, narró la mujer.

“Soy sensible a mi silla ya que crecí con problemas sobre mi apariencia y cómo se relaciona con eso”, terminó la novia en su post.

Las reacciones de los usuarios de Reddit no se hicieron esperar. “Yo reconsideraría la boda. Si no pueden aceptar la silla, no te aceptan a ti”, escribió uno. “Definitivamente una bandera roja. He conocido a demasiadas mujeres discapacitadas cuyas parejas parecían solidarias y cariñosas hasta la boda/matrimonio y luego de repente se volvieron controladoras, haciéndolas más dependientes de él, y también comenzaron a actuar como molestas por sus necesidades”, advirtió otra. “Definitivamente me preocuparía el prometido y su falta de apoyo para mí. Lo pensaría dos veces antes de casarme con él. Las suegras autoritarias sólo empeoran si no se las pone en su lugar”, apuntó un tercero.