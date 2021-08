Exmodelo y candidata a vicepresidenta de Nicaragua, es capturada e inhabilitada a su candidatura

Un policía que enfrentó a los manifestantes que asaltaron el Capitolio el 6 de enero se suicidó. Se trata del tercer uniformado que estuvo aquel infame día en los sucesos y se quita la vida.

Gunther Hashida de 43 años y adscrito a la Policía Metropolitana de DC se quitó la vida el 29 de julio, confirmó la corporación.

La familia abrió una cuenta de GoFundMe para solventar los gastos y no entró en detalles, sobre si la muerte de Hashida está relacionada con el asalto al Capitolio que dejó cinco muertos, incluidos agentes en el desempeño de su labor.

A Hashida le sobreviven su esposa y sus tres hijos.

Este es el tercer suicidio de un oficial en activo tras el brutal asalto de seguidores de Donald Trump. El 9 de enero, solo tres días después del funesto día, el oficial Howard Liebengood se quitó la vida. El 15 de enero se registró un deceso por las mismas causas de Jeffrey Smith.

“El 29 de julio de 2021, perdimos a Gunther Hashida, quien deja una esposa amorosa, una hermana, tres hijos y una familia maravillosa. En su cargo como oficial del Departamento de Policía Metropolitana de DC, trabajó para servir y proteger al público. Fue un esposo y padre devoto y amoroso”, escribió su cuñada en la página de GoFundMe.

“Este fondo ayudará a apoyar su servicio fúnebre y a su familia en la pérdida de su amor y guía”, agrega la publicación.

La página ha recaudado $20,600 y espera un objetivo de $50,000.

Hashida se graduó de la academia de policía en 2003, pero no está claro si trabajó con la Policía Metropolitana de DC durante toda su carrera o no. Estaba asignado al Equipo de Respuesta a Emergencias dentro de la División de Operaciones Especiales

El departamento de policía dijo que encontraron su cuerpo en una casa, pero no dio detalles sobre las causas médicas de su muerte.

“Estamos de duelo como Departamento porque nuestros pensamientos y oraciones están con la familia y los amigos del oficial Hashida”, declaró un portavoz al diario Daily Mail.

Según recopiló el diario británico, las familias de los otros oficiales que se suicidaron, dijeron que no eran “los mismos” en los días posteriores al asalto.

“Cuando mi esposo se fue a trabajar ese día, él era el Jeff que yo conocía. Cuando regresó después de experimentar el evnto en el que golpearon severamente la cabeza, era una persona completamente diferente. Creo que si no hubiera ido a trabajar ese día, estaría aquí y no tendríamos esta conversación”, dijo la esposa de Jeffrey esta semana al New York Times.