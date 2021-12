Encuentran carta para Santa Claus escrita hace 60 años escondida en una chimenea

Aún no se cumple una semana del fallecimiento de Vicente Fernández y han sido innumerables los recuerdos que se han publicado para homenajear al “Charro de Huentitán”, que murió a los 81 años de edad tras haber estado hospitalizado debido a una caída que sufrió.

Esta vez, fue su nieta Sissi Fernández la que sacó a la luz un divertido recuerdo de su abuelo. En este video se ve Vicente Fernández bailando al ritmo de la música en lo que parece ser una gran celebración.

En el audiovisual se aprecia claramente que Don Vicente Fernández lo pasó bastante bien.

Sissi no es la única de la familia que ha traído grandes recuerdos junto a Chente durante estos días. Alejandro Feránde Jr. también compartió una emotiva fotografía en la que le deja un precioso mensaje a su ya fallecido abuelo.

“Esta es la última foto que tengo contigo tata… Estábamos brindando por la llegada de Mía al mundo… No tengo suficientes palabras para describir lo que siento…. Solo te puedo decir que eres mi ídolo, te agradezco por todo el apoyo y cariño incondicional que siempre me diste, toda la vida, y que sepas también que siempre fuiste como un padre para mí… Te amo como no te imaginas… Siempre te voy a extrañar… Ahora vives en mi corazón, estoy seguro que siempre me vas a acompañar a todos lados para guiarme y cuidarme. DEP”, detalló el hijo de Alejandro Fernández.

Hasta ahora, uno de los recuerdos más emotivos por parte de la familia Fernández ha venido del mismísimo Alejandro Fernández, quien recordó y honró a su padre con el tema “Me olvidé de vivir”, canción interpretada por ambos y que pertenece al álbum Confidencia, de Alejandró Fernández, publicado en el año 2013.

“Y sólo queda decir que amen y aprovechen cada segundo a sus seres queridos. Recuérdenles cuán importantes son para ustedes y disfrútenlos a diario. Yo siempre disfruté al mío”, escribió junto al video de la canción que posteó en su cuenta de Instagram. Hasta el momento la publicación ha cosechado más de 12,156 comentarios.