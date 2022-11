Emiten advertencia de huracán para la costa de Florida, tras fortalecimiento de Tormenta Tropical Nicole

El presidente ruso, Vladimir Putin, eventualmente será destituido del poder, según un exministro de Relaciones Exteriores de Ucrania.

Volodymyr Ohryzko habló sobre las crecientes señales de que están comenzando a surgir divisiones dentro del Kremlin a medida que avanza la guerra de Putin contra Ucrania.

En una entrevista con Radio NV de Ucrania, el diplomático respondió a una evaluación del profesor de ciencias políticas de UCLA, Daniel Treisman, de que eventualmente habrá un colapso total del régimen de Putin. Múltiples desafíos están abrumando su capacidad de reacción y la disfunción drena la confianza en el liderazgo del presidente ruso.

Según Treisman, el régimen de Putin ahora es más vulnerable que nunca a una amenaza particular: un colapso paralizante a medida que las crisis acumuladas inundan la capacidad de toma de decisiones del Kremlin.

The Kremlin is looking for an option to replace Russian dictator Vladimir Putin, former Ukrainian Foreign Minister Volodymyr Ohryzko told Radio NV on Oct. 7. pic.twitter.com/WTPy8GrekM