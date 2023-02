Elon Musk podría instalar fábrica de Tesla junto al nuevo aeropuerto de México, según gobierno de AMLO

El noreste de Estados Unidos se preparaba el jueves para una helada profunda histórica, con una la sensación térmica equivalente de -50 grados Fahrenheit (-46 grados Celsius) en algunos lugares.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, es probable que haya vientos helados peligrosos en un área que se extiende desde el norte de Pensilvania hasta Maine a partir de la madrugada del viernes y hasta el sábado por la noche.

A powerful cold front will completely sweep through the Northeastern U.S. by tomorrow (Friday) morning to deliver a short-lived but impressive Arctic blast. Below are some of the forecast details through Saturday… https://t.co/MobJrFATO5 pic.twitter.com/63ASCgb5rR

El primer golpe del golpe del aire del Ártico envió temperaturas tan bajas como -62 en Utah el lunes, que fue la temperatura más fría presenciada en el estado en 21 años. El próximo viernes y sábado traerá a Nueva Inglaterra su aire más frío en años a medida que viento polar invada la región.

Las temperaturas caerán por debajo de cero en gran parte de Nueva Inglaterra, con algunos vientos helados tan bajos como -50, incluso no se descarta que el termómetro marque los -60 el sábado por la mañana.

Para los residentes del noreste, la ráfaga gélida puede sentirse especialmente perturbadora después de semanas de clima inusualmente cálido en la mayor parte de la región y escasez de nieve, excepto en zonas del oeste y norte del estado de Nueva York.

El clima extremadamente frío aumenta el riesgo de hipotermia y congelación en minutos, por lo que la gobernadora Kathy Hochul instó a los neoyorquinos en las áreas afectadas a limitar el tiempo al aire libre.

Temps start rapidly falling after midnight tonight as the arctic front passes through the area. With wind chills remaining below zero through Sat, both ME and NH have warming shelters set up across the states. #NHwx #MEwx



NH: https://t.co/m1TiQEq6xM



ME: https://t.co/A0Ps4YGqlN pic.twitter.com/aQuU1iLh5J