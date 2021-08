Ella era la menor de 15 años que falleció mientras mantenía intimidad dentro de un vehículo

Winston Alexander Ramírez compartió un video en el que lo ha hecho con la intención de que sus hijas crezcan sabiendo cuánto vale saber ganarse las cosas y que cada esfuerzo a largo plazo tiene sus recompensas.

“Hoy está de cumpleaños ella y me dijo que quería un regalo, entonces le pregunté ¿Qué estaba dispuesta a hacer?, y me dijo que cualquier cosa, entonces hoy la andamos trabajando, para que mire que el dinero cuesta, que no es solo decir ´quiero esto o lo otro´”, dijo Ramírez.

“Hay que trabajar, hay que esforzarse para que miren que el trabajo cuesta y que hay que esforzarse para conseguir dinero”, agregó el hombre originario de Honduras.

Ramírez portaba una camisa en la que se leía “Yo soy el papá de la cumpleañera”, mientras que en la de su hija la leyenda citaba: “Yo soy la cumpleañera”.