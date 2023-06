El príncipe Louis se roba el show con sus gestos en el primer ‘Trooping the Colour’ del rey Carlos III

El hijo menor de los príncipes de Gales, el príncipe Louis, volvió a hacer de las suyas robándose la atención de las cámaras con sus auténticos, divertidos y expresivos gestos durante el primer ‘Trooping the Colour’ de su abuelo, el rey Carlos III.

El retoño de cinco años de la princesa Kate Middleton y el príncipe William se ha convertido en uno de los personajes de la monarquía con más momentos virales en redes sociales actualmente.

La presencia de Louis en los actos protocolares es muy seguida por aficionados y la prensa pues el niño genuinamente hace unas caras y gestos para estallar en risa, y esta vez no fue la excepción.

Louis comenzó a robarse las cámaras de camino a Palacio de Buckingham a bordo de una carroza que compartía con su madre, sus hermanos mayores: George y Charlotte, y además la esposa de Carlos III, la reina Camila.

Probablemente producto de algún mal olor en el ambiente el príncipe Louis se tapó la nariz para tratar de no percibirlo y por supuesto que le hicieron foto. Aunque en la imagen él es el único que hace un gesto muy marcado, su hermano mayor también dio señales visuales de que algo no olía muy bien por allí.

Sin embargo, los gestos más cómicos del pequeño miembro de la familia real británica nuevamente fueron en el balcón del palacio. Junto a su abuelo, padres y hermanos, el niño estuvo en un lugar privilegiado para ver el vuelo de 70 aviones militares.

Louis es viral en redes sociales en fotos y videos en los que se aprecia que entre sus ocurrencias simuló ser un motociclista o aviador arrancando algún vehículo imaginario muy ruidoso. También hizo caras tiernas, de incomodidad, confusión y hasta saludos militares.

Para la tradicional ocasión, el menor de los tres hijos del heredero al trono de Gran Bretaña llevó un atuendo que respetó los protocolos de la realeza.

A diferencia de su hermano mayor, el príncipe George, Louis lució un blazer color azul marino y unos pantalones cortos en color rojo. El atuendo lo hizo lucir como un típico niño travieso de película que resultó muy acertado para los seguidores de los monarcas y los fans del niño.

Los pantalones cortos son un estilo inglés para niños pequeños, de no usarlos a su corta edad se le consideraría un miembro de la clase media, eso explica por qué siempre viste con esa clase de ropa en actos. Sin embargo, su hermano, que ya tiene 9 años debe llevar pantalones largos.

