Divulgan video del tiroteo en que muere jovencito armado con un rifle de juguete

Una madre primeriza denunció que su bebé murió una hora después del parto; pese al gran tamaño de su hijo, los médicos se negaron a practicarle una cesárea y la forzaron a dar a luz por vía natural.

Cuando la joven de 23 años entró a la sala de parto, 3 doctoras señalaron que el infante era muy grande, pues medía 49 centímetros.

Un médico les dijo a sus colegas que este proceso no era necesario y que debía tener a su bebé por parto normal; para estimular el alumbramiento, le sugirieron que hiciera movimientos con una pelota, pero no funcionó.

Las doctoras pidieron de nuevo una cesárea para que la mujer no siguiera sufriendo el dolor de las contracciones, pero el galeno volvió a negarse.

“Dos médicos se le subieron arriba de la panza”, sostuvo Guillermo “N”, papá de Micaela “N”; la joven también solicitó que su pareja estuviera presente, pero los doctores y enfermeras jamás se lo permitieron.

Tras 5 dramáticas horas, pudo dar a luz a un bebé que nació con 50 centímetros, pero el pequeño no lloró con normalidad, sino pausado; ella perdió mucha sangre en el parto y los médicos le dijeron que su hijo estaba inestable, que el oxígeno no le llegó al cerebro, el pulmón no estaba funcionando y pereció.