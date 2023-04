Disputa de poder entre pandillas deja 70 muertos en un semana en Haití

Este lunes el Departamento de la ciudad de Nueva York (NYPD) publicó un video para poder encontrar a la responsable de abrir fuego con un arma al aire, desde el techo de un complejo habitacional de la Autoridad de la Vivienda de Nueva York (NYCHA). De acuerdo al metraje, la sospechosa parece ser incitada por el hombre que graba todo con su celular.

El video publicado por la policía de Nueva York muestra a dos personas con la mujer en el techo de Douglass Houses cerca de Columbus Ave. y W. 103rd St. en el Upper West Side alrededor de las 5:00 pm del 7 de abril. Tras el apretar el gatillo, se puede escuchar a un perro ladrando en el fondo mientras la voz de un hombre pregunta: “¿Dónde está el caparazón? (…) No veo un proyectil”.

WANTED RECKLESS ENDANGERMENT On 4/7/23 @ 5:10 PM, the unidentified individual discharged a firearm from a rooftop of the Douglass Houses @NYPD24PCT. Any info call us at 800-577-TIPS or anonymously post a tip on our website https://t.co/TRPPY5zHV2 Reward up to $3,500. pic.twitter.com/tDjWdqhcC7