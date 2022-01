“Desearía haberme vacunado”: mensaje de un hombre antes de morir de COVID-19

Christian “N”, un padre de familia de 40 años de edad, luchó contra el coronavirus hasta que su cuerpo no resistió.

El residente de West Hollywood, Los Ángeles; se arrepintió de no haberse vacunado mientras se encontraba internado en un hospital.

“Vuelvo a no poder respirar, me arrepiento de no haberme vacunado; si pudiera hacer todo de vuelta, me vacunaría en un segundo sin dudarlo para salvar mi vida”, le confesó a su hermano por mensaje de texto.

Tras varias semanas luchando contra una doble neumonía causada por el Covi-19, lamentablemente murió; ahora, su familia pide una ayuda a través de la página Go FundMe, para afrontar los gastos de su funeral y hacerse cargo de su hijo.

“Tenemos el corazón roto, tocó la vida de mucha gente por ser tan amoroso, gentil, generoso, ocuparse de los demás con un corazón y un alma hermosa”, se leyó en la descripción que sus familiares hicieron en la página de donaciones.

Jino “N”, contó que su hermano supo que no saldría con vida de su ardua batalla contra el SARS-CoV-2; por eso, durante las últimas semanas le repitió: “por favor, cuiden de mi hijo”, su pequeño tiene apenas 3 años.