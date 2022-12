Cuatro homicidios en calles de Nueva York en menos de 24 horas: hombre acuchillado y tres personas baleadas

Tres autobuses con inmigrantes fueron dejados frente a la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris en Washington D.C., durante la Nochebuena, según múltiples informes.

De acuerdo con CNN y 7News, los autobuses dejaron a los solicitantes de asilo bajo un intenso frío frente al Observatorio Naval, donde vive Harris, el sábado por la noche. Se cree que los autobuses venían de Texas.

Otros medios apuntaron que los inmigrantes fueron vistos vistiendo solo camisetas o sudaderas livianas en las temperaturas bajo cero, y fueron ayudados ofreciéndoles mantas, para posteriormente ser subidos a otro autobús con destino a una iglesia local.

Un video compartido por Christian Flores, reportero de 7News D.C., mostró al tercer autobús con migrantes envueltos en mantas y siendo ayudados por Migrant Solidary Mutual Aid Network. No ha quedado claro de qué países procedían originalmente los inmigrantes.

#HappeningNow the second bus of migrants has arrived here in D.C. near VP Kamala Harris’ home. They are boarding another bus taking them to a church. Was just told by someone helping bring them to the church that this bus came from Texas: pic.twitter.com/Sp4upqz1yB