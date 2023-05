Centro de Colombia es estremecido por sismo magnitud 5.7 grados este domingo

El bloguero chino, apodado Sanqiange, murió el pasado 16 de mayo después de transmitir en vivo cómo ingería varias botellas de la bebida alcohólica baijiu, conocida como el ‘vodka chino’, en su cuenta de la plataforma Douyin, reportó este viernes el diario The South China Morning Post.

Chinese influencers pushing boundaries and often harming themselves for followers regularly make the news on the mainland. https://t.co/ejb1nzMkZn — The Star (@staronline) May 26, 2023

El fallecimiento del ‘influencer’ de 34 años se produjo tras protagonizar un desafío en línea contra otro bloguero. En la grabación se ve al hombre consumir varias botellas seguidas de baijiu sin pausa.

Twelve hours after Sanqiange had downed four bottles of Chinese vodka, his family found him dead. #9Newshttps://t.co/IhIr1S8Dyw — 9News Perth (@9NewsPerth) May 28, 2023

Por su parte, un amigo de Sanqiange, de apellido Zhao, señaló que más de 100 espectadores estaban conectados a la transmisión pero nadie se mostró preocupado. Este tipo de desafíos en línea incluyen batallas individuales entre dos blogueros que luchan por regalos y popularidad de su audiencia, recoge Sina Weibo. La parte derrotada acepta castigos que en el caso de Sanqiange habría sido el consumo de botellas de baijiu.

Zhao, que encontró a Sanqiange boca abajo y sin respirar en la mesa de su casa, indicó que el fallecido empezó a hacer transmisiones en vivo tras fracasar en uno de sus emprendimientos hace cuatro años. Desde entonces, el ‘influencer’ se especializó en beber más que sus contrincantes en contiendas similares.

Douyin China: Influencer Sanqiange dies after drinking seven bottles of Baijiu https://t.co/OzYQjalMFh via @newscomauHQ — Michelle Milliken (@Shellmill63) May 28, 2023

Así, otra grabación anterior que circula en Internet muestra a Sanqiange vertiendo dos botellas de baijiu en una copa de vino gigante que la sostenía con las dos manos antes de beber todo su contenido.

