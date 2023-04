Capturaron en México a miembro de la Mara Salvatrucha buscado por EEUU

Al menos 21 personas murieron debido a un incendio en un hospital de Beijing que obligó a evacuar a decenas de pacientes, informó la prensa local.

«Veintiún personas han muerto hasta las 18H00 hora local en Beijing después de que estalló un incendio en un hospital. El fuego abierto en la escena se extinguió y el trabajo de rescate en el lugar terminó”, informó la emisora ​​​​estatal CGTN.

Anteriormente, según el rotativo estatal Global Times, el fuego comenzó a las 12H57 hora local (04H57 GMT) en el hospital de Changfeng, situado en el distrito de Fengtai, en el suroeste de la capital.

#BREAKING #CHINA



🔴 CHINA :#VIDEO TRAGIC SCENES FROM A HOSPITAL FIRE IN BEIJING TODAY! 💔



At least 21 people died in Beijing after a fire broke out in a hospital.

71 patients were evacuated.#BreakingNews #UltimaHora #Chine #Beijing #Fire #Incendio #Incendie #HospitalFire pic.twitter.com/dHLUqglFJQ