Borracho mata a machetazos a su abuelo y lesiona a su madre al no recibir herencia

El sospechoso que aparece en el video de cámaras de seguridad de una gasolinera en Detroit, Michigan, apuntando con un arma a un hombre que carga a un bebé de siete meses fue acusado de varios cargos este miércoles.

“La Oficina de Fiscales del Condado Wayne acusó a Euric Butler de delitos de agresión, posesión de arma de fuego y blandir un arma de fuego luego de su arresto el lunes”, indicó en un comunicado el Departamento de Policía de Detroit.

Según el reporte de The Detroit News, Butler es la persona captada por una cámara de vigilancia

en un establecimiento Valero el domingo, a eso de las 6 p.m., cerca de las avenidas Hubbell y Tireman.

🚨Aggravated assault🚨

Hubbell/ Tireman

6/19/22

5:50pm



We are attempting to identify a suspect in an aggravated assault. If you recognize the suspect with the tan bucket hat and white A-shirt, please contact Detective Rice 313-596-5240 or call 1-800-SPEAK-UP. pic.twitter.com/lvxLM7sVum