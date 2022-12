Biden declara emergencia en el estado Nueva York para dar ayuda federal

La historia de Sebastián Murillo, de 12 años de edad, es de admiración y valentía. Cada día lucha por sus sueños, a pesar de todas las adversidades que enfrenta a su corta edad.

Desde los semáforos de las calles de Medellín en Colombia, baila al son de la champeta y demás ritmos para comprar alimentos y así llevar el sustento a sus cuatro hermanos y mamá. Sí, con sus pasos de baile alcanza a reunir una que otra moneda para sobrevivir.

Sebastián, junto a sus cuatro hermanos y mamá, fueron desplazados del departamento del Chocó y por las condiciones económicas se vio obligado a vivir debajo del puente de la Madre Laura, específicamente en el barrio Moravia.

Este sector de la ciudad es una de las zonas más vulnerables, donde los que no viven debajo del puente sobreviven en casas hechas de tabla y techos de zinc.

“Muchas veces no voy a entrenar porque no tengo medias ni comida, pero hago el esfuerzo por conseguirla y seguir adelante. Me echo la bendición cada vez que voy a jugar. Otro de mis sueños es poder sacar a mi familia de la pobreza”, contó Sebastián.

“Es muy triste las condiciones en las que viven, inclusive compartiendo con ratas, porque está a la orilla del río Medellín. La mamá es cabeza de familia. Vende confites en los semáforos para mantener a cinco hijos”, contó a un medio Giovanny Valencia, entrenador del club Sueños de Fútbol.

A pesar de las pésimas condiciones en las que vive el menor, ha sido el goleador del equipo de fútbol donde entrena desde que tenía 6 años. Es un talentoso innato y lucha por ser como los grandes del fútbol a nivel mundial, por ejemplo, Lionel Messi.

Cada vez que tiene entrenamiento en la cancha Brasilia del barrio Campo Valdés con el club deportivo Sueños de Fútbol, llega con la mejor actitud y con ganas para disfrutar de su pasión, el fútbol. Ni las peores condiciones son impedimento para que él siga luchando por sacar adelante a su familia.

“Es un Faustino Asprilla miniatura, es pícaro, muy inteligente para jugar fútbol. Tiene buena pegada con pierna zurda. Todos los años le ayudo con los uniformes, con los guayos, le llevó mercado, les ayudo con pasajes y lo tengo entrenando todo el año para sacarlo de un barrio muy complicado en el tema social; mucho vandalismo, muy pobre y es un niño que tiene el sueño de ser futbolista profesional”, agregó el entrenador.

Aunque en el club han salido jugadores profesionales que hoy son el orgullo del país y que son ejemplo de Sebastián, él lucha por estar en las grandes ligas y ser un ídolo, como lo ha sido Cristiano Ronaldo y el mismo Messi.

Lastimosamente en las condiciones que vive el pequeño Sebastián es la misma en la que están inmersos cientos de niños y niñas en Colombia, donde los que aún no han muerto por desnutrición, luchan cada día como sea para sobrevivir y salir adelante.

Sebastián Murillo tiene 12 años. Vive debajo de un puente en Medellín y cada día lucha en los semáforos para sacar a su familia adelante. También entrena fútbol y sueña con ser un futbolista como Messi. pic.twitter.com/TRdufq3GqB — joan londoño (@joseloro94) December 21, 2022

