Autoridades reportan 150,000 casos nuevos de Covid-19 en Florida

Una mujer de 70 años dio a conocer su testimonio tras ser brutalmente atacada sin razón aparente, incluso pateada en la cabeza por varios agresores, a plena luz del día en San Francisco.

De acuerdo a ABC News, la mujer, de quien se guardó anonimato, confesó que recién regresaba a su actividad tras mantenerse resguardada durante la pandemia de COVID y jamás pensó en vivir una escena tan brutal.

“Ayer fue uno de los primeros días en mucho tiempo que salió y esto fue lo que pasó”, declaró a la cadena de televisión.

