Autoridades de Texas hallan a más de 100 inmigrantes hacinados en un vagón de tren

El alguacil del condado de Kinney, Brad Coe, informó a través de su red social Twitter que más de 100 Inmigrantes fueron rescatados de un vagón de tren en el que viajaban hacinados, pero ninguna de ellas murió.

En entrevista con KSAT 12 el oficial indicó que 87 inmigrantes quedaron bajo custodia de manera inmediata, mientras que 60 más lograron huir entre la maleza cuando las autoridades pidieron que se bajaran de vagón.

Tras el hallazgo, los oficiales solicitaron ayuda al Departamento de Bomberos de San Antonio para atender problemas de deshidratación. Hasta el lugar llegaron dos ambulancias para atender a los inmigrantes.

