Presidente Nayib Bukele coloca la primera piedra del Estadio Nacional de El Salvador

El presidente de la república, Nayib Bukele, colocó ayer la primera piedra para la construcción del Estadio Nacional de El Salvador, que será el más grande de Centroamérica y el más moderno en Latinoamérica. En el acto de inicio de las obras, que durarán tres años, acompañaron al mandatario el embajador de la República Popular China en El Salvador, Zhang Yanhui, así como el presidente «ad honorem» del Instituto Nacional de los Deportes (Indes), Yamil Bukele.

«Estamos poniendo la primera piedra de uno de los proyectos más grandes que se haya realizado en el país. Esta inversión está por encima de los $100 millones. La estaremos inaugurando a inicios de 2027, primero Dios. Se han hecho estudios, diseños, planificaciones y ahora comienzan los 36 meses de construcción», expresó el mandatario.

Bukele recordó que durante su administración El Salvador ha hecho grandes inversiones en las áreas de salud, educación, cultura, así como en la recuperación del Centro Histórico de San Salvador y en seguridad pública, que ha convertido al país en el más seguro de Latinoamérica y lo pone a un paso de ser el más seguro de todo el hemisferio occidental.

Con el proyecto del Estadio Nacional, agregó: «Es otra área en la que estamos invirtiendo, que es la de deportes».

Detalló que el nuevo escenario deportivo, donado por China, será la sede de la selección nacional de fútbol de El Salvador y tendrá capacidad para 52,000 personas, de las cuales 50,000 serán espectadores en butacas y 250 espacios serán para espectadores en sillas de rue[1]das, área vip y espacios para periodistas, entre otros.

Manifestó que recientemente fue inaugurada la Biblioteca Nacional de El Salvador (Binaes), la cual representa «un gimnasio para la mente, y ahora construiremos uno para el cuerpo, para el deporte». Con esto se contribuye así a la dinamización de la economía salvadoreña para generar empleos que conlleva el proyecto, la demanda de productos y servicios en diversas cadenas y el desarrollo de futuros eventos de talla nacional e internacional.

El embajador Zhang Yanhui afirmó que «el nuevo escenario deportivo fue acordado personalmente por los presidentes de China [Xi Jinping] y de El Salvador, durante la visita del presidente Nayib Bukele en 2019. Estamos orgullosos de presenciar la ejecución del inicio de este gran proyecto».

De acuerdo con el diplomático, el diseño del estadio, al igual que el de la Binaes, fue seleccionado por el mandatario salvadoreño de entre tres propuestas elaboradas por China. «Esto evidencia una vez más que cuenta no solo con talento político de primer nivel, sino también con una visión estética de primer nivel», dijo Zhang Yanhui.

También destacó que, como el resto de los proyectos ejecutados en El Salvador gracias a la ayuda china, el Estadio Nacional será un símbolo de la cooperación y amistad entre ambas naciones, que se sigue profundizando.

«China busca una modernización para todos los países en vías de desarrollo mediante esfuerzos mancomunados. Bajo el liderazgo del presidente Bukele El Salvador conseguirá muchos logros, y bajo la orientación de ambos jefes de Estado las relaciones tendrán un futuro brillante», afirmó el embajador.

