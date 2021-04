Presidente del INDES recibirá el Premio Internacional de Juventud

En la búsqueda por integrar a los 262 municipios del país al Programa LaLiga, Valores y Oportunidad, el coordinador general, Álvaro Argueta, brindó esta mañana a 50 alcaldes electos y representantes municipal de la Zona Oriental del país, una charla informativa en la que dio a conocer los beneficios que recibirán al incorporarse.

Según lo explicado por Argueta, el programa contempla varias etapas, siendo una de las primeras la firma de un convenio entre el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) y las municipalidades, el cual permite comenzar con la asignación de los monitores que serán becados.

«A ellos (alcaldes vigentes y electos) se les ha aclarado todas las dudas en función de conocer de primera mano el programa y también para las municipalidades que todavía no están involucradas y que desean hacerlo», mencionó el coordinador.

El inicio para las nuevas municipalidades que sean aceptadas en el programa de las actividades formativas será el 25 de mayo, posterior a la finalización del año uno de haberse implementado.

Hasta este día se han inaugurado 57 academias de fútbol de las 67 programadas en la primera fase, y en este segundo año, serán 73 academias a nivel nacional, para un total 140.

Esto permitirá contar con más de 13 mil niños y jóvenes participando del programa, aseguró Argueta, quien explicó que «para este año se podrían ver beneficiados 7,300 niños, más los 5, 800 que ya están inscritos».

Para el alcalde electo del departamento de Usulután, Luis Ayala Benítez, la creación de este programa le brinda mucha ilusión para un futuro diferente para la población de su municipio.

«Estoy encantado, porque es un programa que viene a beneficiar a los niños y sobre todo porque está bien organizado y articulado, que es lo me ha llamado la atención, esa coordinación entre las instituciones de gobierno y las alcaldías», manifestó Ayala.

Para el edil entrante, el programa será una de sus principales herramientas en la lucha por mejorar la vida de los niños y jóvenes de la localidad.

«Yo estuve en la inauguración de la academia en Usulután y me llevé una impresión buenísima, me llenó el corazón de alegría y en lo particular como alcalde electo me comprometo y estoy dispuesto apoyar esta iniciativa», expresó Ayala.

El Programa de Fútbol LaLiga, Valores y Oportunidad busca beneficiar a 26 mil 200 niños, con edades entre los 9 y 16 años, captados a través de las Escuelas de Iniciación Deportiva creadas en los 262 municipios del país, con casi 300 mil impactos sobre beneficiarios.