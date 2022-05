Hoy inicia el Campeonato Mundial Junior de Surf en las playas El Tunco y El Sunzal

El juego entre Isidro Metapán contra Águila marcó un hecho lamentable ayer miércoles. El técnico emplumado, Agustín, Castillo, acusó a un grupo de aficionados de gritarle por «80 minutos» insultos racistas.

El técnico de origen peruano afirmó a un medio de comunicación que él nunca fue expulsado del encuentro y decidió abandonar la cancha tras no aguantar más las agresiones verbales.

#FanáticosPLUS 🏆 | "Chochera" Castillo llamó al árbitro principal para denunciar gritos "racistas" hacia su persona y jugadores.



El entrenador peruano decidió retirarse del terreno de juego.



Vía: @Guillestrada14 pic.twitter.com/zpw163TPMI — Fanáticos (@Fanaticos21) May 19, 2022

«Llamé al cuarto árbitro y me mandó al carajo. No podía estar en un lugar donde me estaban insultando», detalló el técnico emplumado.

Castillo aseguró que él no va a interponer ninguna queja, ante los organismos auxiliares de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT).