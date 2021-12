El Salvador quiere a dos colombianos como refuerzo para las eliminatorias al Mundial Qatar 2022

Pedro Hernández, vicepresidente de Alianza, dio a conocer que actualmente el equipo albo se encuentra recabando información sobre los supuestos insultos racistas que el técnico de Platense, Memo Rivera, lanzó al delantero Duvier Riascos.

“Lo de Duvier con Memo no es un tema menor. Estamos recabando pruebas y vamos a investigar el caso ya que es algo que FIFA se toma con seriedad. Conocemos a Duvier y no creemos que él se haya inventado algo de semejante magnitud por eso no nos hemos pronunciado oficialmente ya que estamos recabando pruebas y algunos audios que están saliendo en redes sociales”, sostuvo Hernández.

El pasado domingo, el delantero colombiano fue expulsado en los últimos minutos de la final, debido a que le lanzó el balón al técnico de Platense.

Tras concluir el encuentro, Riascos detalló, ante las cámaras de televisión, que le lanzó el balón debido a que Memo Rivera lo llamó: “Negro de M…”.