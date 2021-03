El Salvador debutará contra República Dominicana en el Premundial de playa

La Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Fútbol (CONCACAF) definió ayer los grupos y calendario de partidos para el Premundial de fútbol playa de la CONCACAF, a realizarse en Alajuela, Costa Rica, del 17 al 23 de mayo, y que otorgará dos boletos a la Copa del Mundo Rusia 2021.

La Selecta de playa, que espera clasificar a la cita mundialista que se realizará en Moscú del 19 al 29 de agosto, quedó situada en el grupo B y debutará enfrentando a República Dominicana el 17 de mayo, luego se medirá a Guatemala el 18 de mayo y cerrará la fase clasificatoria jugando contra Bahamas el 19.

Para conformar los grupos, la Concacaf tomó de base el ranking de fútbol playa, cuya última actualización se realizó el 19 de diciembre, para distribuir a los equipos en cuatro bombos y de ahí realizar el sorteo que dividió a los equipos en tres grupos de cuatro equipos.

El premundial de la Concacaf comenzará con una fase de grupos, seguido de la ronda eliminatoria, la cual se jugará con los dos primeros clasificados de cada grupo y los dos mejores terceros. Los dos finalistas clasificarán para la Copa Mundial de Fútbol playa de la FIFA 2021.

Grupos

Grupo A: México, Panamá, Guadalupe, Belice

Grupo B: El Salvador, Bahamas, Guatemala, República Dominicana

Grupo C: Estados Unidos, Costa Rica, Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos

Programa de juegos

Fase de grupos

Lunes 17 de mayo: PAN-GLP, BAH-GUA, TCA-USA, BLZ-MEX, DOM-SLV, CRC-TRI

Martes 18 de mayo: PAN-BLZ, BAH-DOM, USA-TRI, MEX-GLP, SLV-GUA, CRC-TCA

Miércoles 19 de mayo: GLP-BLZ, GUA-DOM, TRI-TCA, MEX-PAN, SLV-BAH, USA-CRC

Cuartos de final

Viernes 21 de mayo: 1A vs. 3B / 3C (Partido 19), 1B vs. 3A / 3C (Partido 20), 1C vs. 2B (Partido 21), 2A vs. 2C (Partido 22).

Semifinales

Sábado 22 de mayo: G19 vs. G22 (Partido 23), G20 vs. G21 (Perdedor 24).

3er lugar y final

Domingo 23 de mayo: P23 vs. P24, G23 vs. G24.

