El Salvador albergará los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023

Carlos Ramírez, es un salvadoreño radicado en los Estados Unidos desde la década de los 80´s, tras salir de El Salvador huyendo del conflicto armado en aquel entonces.

Ramírez quien se radicó en el estado de Los Ángeles, California, pero es originario del municipio Delicias de Concepción, departamento de Morazán, es el primer Agente FIFA en Centroamérica desde el año 2002 y pionero de los Agentes FIFA en los Estados Unidos de América desde año 2004.

Diario Digital Cronio contactó a Carlos Ramírez para conocer su punto de vista y análisis del fútbol profesional de El Salvador en todos sus niveles, selección mayor de fútbol, sus retos y cuáles son los obstáculos que por décadas han llevado al balompié nacional a su agonía a nivel regional y mundial desde la última clasificación a un mundial de fútbol de la FIFA en España 82.

Acá te dejamos la entrevista de Carlos Ramírez, quien en la actualidad es el propietario y presidente del equipo legendario Quequeisque FC con sede en Santa Tecla. Equipo activo en la Tercera División Profesional de Fútbol de nuestro país que actualmente se disputa las semifinales de dicha categoría.

¿Qué hace un agente FIFA en Centroamérica?

La labor nuestra es estar entre el atleta, los clubes y la máxima institución que es FIFA. En nuestra región están CONCAF, UNCAF y luego las demás asociaciones independientes (federaciones). Nosotros estamos para facilitar las contrataciones de jugadores, torneos, eventos enfilados al deporte federado, mundial de clubes, mundial de selecciones. Nosotros nos afiliamos a un reglamento que debemos cumplir.

Carlos Ramírez y el finado Raúl Magaña son los dos únicos agentes salvadores afiliados oficialmente a FIFA.

¿Qué requisitos debe cumplir una persona para poder ser agente FIFA?

Uno debe ser representante de jugadores, luego conocer la reglas y regulaciones y realizar exámenes y saber por lo menos cuatro idiomas, cumplir con buen récord crediticio, no tener nada pendiente con la ley. Yo fui el agente número cuatro en todos los Estados Unidos.

¿Cómo analiza el fútbol salvadoreño desde su experiencia como agente FIFA y por haber sido parte de la estructura del fútbol nacional en segunda y tercera división?

Como agente FIFA yo he tenido mucha discrepancia en como se maneja el fútbol en El Salvador porque las cosas siempre se han hecho culturalmente de la manera equivocada. Con propiedad le puedo decir paso a paso por qué nosotros como salvadoreños hemos caído en retroceso. En El Salvador se cometieron muchas atrocidades porque la política lo permitió.

En El Salvador ya se han dado dos comisiones normalizadoras pero lamentablemente fueron un show porque el gobierno estaba interesado en que se siguiera manejando el fútbol como hasta hoy. Las comisiones eran la misma gente y éste terminó siendo presidente de la federación que aparece hoy mencionado en el escándalo FIFA Gate como número 18 y otro miembro con el número 22 que es otro personaje de las Asociaciones Departamentales de Fútbol Aficionado (ADFAS). Lamentablemente quien pagó los platos rotos fue don Reynaldo Vásquez, extraditado a los EE.UU. por el mismo caso del FIFA Gate y si él llega a declarar, el expresidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) de ese año y el otro federativo con número 22 podría ser requeridos en su momento por la Fiscalía General de la República (FGR) y enfrenten a la ley.

Lo de nuestro fútbol no es evolución, es un retroceso y es lamentable porque el 90% de nuestra población sigue el fútbol, lo ve como una diversión sana pero la política se ha encargado de ensuciarla, la responsable de como el fútbol está ahora.

En el 2017 usted fue electo presidente de la segunda división del fútbol salvadoreño y juramentado por dos miembros de la junta directiva, pero fue bloqueado por el actual presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT).

¿Qué argumento hubo para que no se postulara como presidente de la FESFUT en ese entonces?

El señor presidente actual me vio como una amenaza y me invalidaron la candidatura que yo había obtenido, me eliminaron aduciendo que yo no soy salvadoreño y que vivo en Estados Unidos. Yo tengo arraigo en El Salvador, tengo propiedades, una empresa y pago religiosamente impuestos a Hacienda como un ciudadano responsable. Hoy muchos dirigentes en la actual federación han obtenido actas notariales falsas porque me consta y los mismos periodistas lo saben, pero hay una parte del periodismo que está del lado equivocado y salió una lista que estaba en la planilla de la federación la cual fue divulgada por la actual administración del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES).

¿Cuál sería el camino a seguir para sanear de raíz el fútbol nacional, según su criterio?

Son muchas cosas y podemos hablar días sobre este tema, sin embargo, debemos esperar que la evolución del fútbol llegue a El Salvador. Lamentablemente la política no se mezcla con el fútbol, pero es la única que puede sacar del nivel bajo cero que tenemos al fútbol. Yo siempre quise aportar al fútbol nacional, lamentablemente la parte dirigencia lo ha llevado al fracaso. Necesitamos personas que vean una superación en el fútbol por el bien del país. Lamentablemente el cáncer se fue expandiendo y se ha apoyado a personajes que han vivido del fútbol.

¿Cree usted que es el momento para que el actual gobierno se involucre en el rescate del fútbol nacional?

Si, el gobierno debe levantar el primer banderillazo para que FIFA exija a las autoridades del fútbol un cambió de raíz, si no, no podemos como ´Juan Pérez´, por eso digo que es el momento con el señor Yamil Bukele como presidente del INDES.

¿Cómo ve la actualidad de la selección mayor previo a su participación en Copa Oro en el mes de junio?

Estamos bajo cero y no es culpa de los atletas, es culpa de los personajes que se han apoderado de la azul y blanco, de los símbolos patrios y un patrimonio que no les pertenece. A los dirigentes de El Salvador les han entregado un volante y lo desconocen.

