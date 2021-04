Carlos de los Cobos no continuará al frente de La Selecta

Foto/cortesía

Tras seis años de no contar con un entrenador oficial para la selección de voleibol de playa, la Federación Salvadoreña de Voleibol (Fesavol), llegó a un acuerdo con el exatleta panamericano, Carlos “Tato” Talavera, quien desde el pasado 12 de abril es oficialmente el director técnico de los combinados nacionales masculino y femenino.

Para Talavera, su retorno a las canchas de arena no era una opción al momento de tomar la decisión de retirarse de la actividad deportiva como atleta a finales de 2019, pero la oferta de la Fesavol lo reincorpora al plano competitivo, ahora desde la dirección técnica.

“No era algo que me imaginaba, pero siendo atleta, ya había sacado un curso para entrenador de voleibol, uno siempre busca aprender más. No era algo que tuviera dentro de mis pretensiones, pero cuando se dio, era más el objetivo de ayudar que verlo como una forma de vida”, manifestó Talavera.

Para “Tato”, dirigir a las selecciones le permitirá colaborar para mejorar en el rendimiento de los que en su momento fueron compañeros y ahora pasan a ser sus pupilos.

“La federación me propuso su idea y me pareció que siempre hay algo que quería hacer, tratar de ayudar en lo que pueda, porque cuando yo estaba del otro lado, sabía que había dificultad, no se podía contar con un entrenador el tiempo idóneo y por eso acepté”, expresó “Tato”.

Hasta el momento Carlos cuenta con 22 seleccionados, 12 en femenino y 10 en masculino, entre juveniles y mayores. Los entrenos en este momento tienen como objetivo integrar a las selecciones que competirán en los próximos eventos internacionales.

“Hay una Copa Centroamérica en la que vamos a ser sede, competirán dos parejas en cada rama, masculina y femenina, ese es el objetivo de este año (en octubre), ese será mi primer evento como entrenador de manera oficial”, dijo el exseleccionado.

Con respecto a las restricciones que todavía existen en la federación debido a la pandemia de la COVID-19, Carlos manifestó que “como es un deporte que se juega al aire libre y que son pocas personas para cada entreno, tenemos los cuidados de bioseguridad al momento de iniciar”, aseguró.

Talavera, en su etapa como atleta, logró clasificarse y participar en el Mundial de Voleibol Playa, en Holanda, en 2015; ganó medalla de plata en los Juegos Deportivos Centroamericanos en Managua 2017 (en voleibol de sala); obtuvo medalla de bronce en la Copa Centroamericana 2014 (en voleibol playa) y medalla de plata en Juegos Deportivos Centroamericanos en Costa Rica 2013 (voleibol playa).