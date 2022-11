Alianza FC emparejado con el subcampeón de la MLS, el Philadelphia Union, en la Liga de Concacaf

El equipo masculino de El Salvador, integrado por Saúl Villacorta, Bryan Escalante y Alexis Molina, ganó hoy medalla de plata en la Copa del Mundo de Espada Juvenil San José 2022, que se realiza en Costa Rica.

Los nacionales se enfrentaron en la final al equipo de Corea del Sur, conformado por Bae Junio, Kim Donhyeok, Kim Hyun Bin y Lee Jiseong contra quienes perdieron 43-45.

Molina, además, se quedó con medalla de bronce en espada individual al perder ayer 15-9 contra el Schembri Kruz, de Islas Vírgenes, en semifinales.

Villacorta, beneficiario del Programa Esfuerzo y Gloria que impulsa el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), expresó que el resultado superó sus expectativas en la competencia.

“Llegar a la final no estaba dentro de los objetivos, no porque no quisiéramos, sino porque los rivales son bastantes fuertes, pero las cosas se comenzaron a dar muy bien, desde que le ganamos a los locales y luego dejamos en el camino a México. El equipo de Corea fue fuerte y pudimos vencerlos, pero al final nos quedamos con la plata por dos puntos”, aseguró Saúl.

Villacorta dedicó la medalla de plata a sus padres y compañeros de equipo, recordando que esta fue su tercera participación en una Copa del Mundo Juvenil: en 2018 obtuvo medalla de bronce en la competencia individual.

Por su parte, Alexis Molina, doble medallista en la Copa del Mundo, manifestó estar feliz por lo alcanzado en su primera experiencia en una competencia de este nivel.

“La competencia estuvo muy difícil, vinieron de varios países y la participación de nosotros ha sido excelente, tomando en cuenta la preparación que hemos tenido. Las medallas fue algo que no me esperaba, pero estoy feliz por lograrlo. Para obtener la medalla la clave estuvo en la concentración y el apoyo que nos dimos en contra de cada rival que enfrentamos”, manifestó Molina.

El Salvador, en las Copas del Mundo Juveniles, ha ganado cinco medallas de bronce y una de oro. El máximo medallista ha sido Edenilson Mejía, con un oro en 2014 y tres bronces en los años 2012, 2013 y 2015. Más un bronce de Manuel Henríquez en 2016 y un bronce de Villacorta en el 2018.