VIDEO | Cerveza intacta en el Yankees vs. Mets: aficionado sorprende al mundo al capturar un home run a mano limpia sin derramar su bebida 

En un duelo desarrollado en el Citi Field, los New York Mets se impusieron 6-3 sobre los New York Yankees y se llevaron el primero de la Serie del Metro. Sin embargo, un hecho curioso se generó en las gradas en el momento en que un aficionado mostró su calidad para jugar béisbol al atrapar un picante home run a mano limpia.

El juego tuvo un inicio de mucho poder al presenciar cuatro cuadrangulares al cierre de la primera entrada. Pero uno de ellos captó la mirada de todos los espectadores presentes.

En la baja de la primera entrada, el aficionado se robaría el show. Con un hombre en base y un par de outs en el tablero, el infilder de los New York Mets Eduardo Escobar conectó un enorme cuadrangular que viajó a 105.1 mph hacia el jardín izquierdo.

even the fans bring their A game for the #SubwaySeries 😱



(MLB x @CoronaUSA) pic.twitter.com/D4xEw5N8s5